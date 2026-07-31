Δωρεάν οφθαλμολογικοί έλεγχοι σε Κοινότητες του Δήμου Κιλελέρ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και μαζική συμμετοχή πολιτών άνω των 55 ετών οι δωρεάν οφθαλμολογικοί έλεγχοι που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικήςτου Δήμου Κιλελέρ και υλοποίησε προσωπικό της οφθαλμολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν κοινοτικά ιατρεία τον κοινοτήτων του Νέου Περιβολίου και του Αρμενίου και ήταν ενταγμένοι στο πλαίσιο του ΟΨΙΣ (Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Σύστημα Ιατρικής Στήριξης), διενεργήθηκανδε με την υποστήριξη του κοινωφελούς ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση,του ιδρύματος Μποδοσάκη και του κοινωφελούς ιδρύματος ΤΙΜΑ.

Με το πέρας των εξετάσεων ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωσε σχετικά:«Η υγεία αποτελεί ύψιστο κοινωνικό αγαθό και η πρόληψη είναι το ισχυρότερο μέσο προστασίας της. Οι δωρεάν οφθαλμολογικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα δημοτικά ιατρεία των Κοινοτήτων μας έδωσαν τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο, να ενημερωθούν έγκαιρα για την κατάσταση της όρασής τους και, όπου κρίθηκε αναγκαίο, να λάβουν τις κατάλληλες ιατρικές οδηγίες.

Ως Δημοτική Αρχή επενδύουμε σε δράσεις που ενισχύουν την πρόληψη, προάγουν τη δημόσια υγεία και εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, χωρίς οικονομικούς ή άλλους αποκλεισμούς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους οφθαλμιάτρους και το νοσηλευτικό προσωπικό που συμμετείχαν στην υλοποίηση της δράσης, καθώς και όλους τους εργαζόμενους των κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου για την άρτια οργάνωση.

Η μεγάλη ανταπόκριση των δημοτών επιβεβαιώνει την ανάγκη συνέχισης παρόμοιων πρωτοβουλιών. Ο Δήμος Κιλελέρ θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες, υλοποιώντας προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνιών».