Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για κατοίκους κοινοτήτων του Δήμου Κιλελέρ

Ο Δήμος Κιλελέρ στα πλαίσια της ενίσχυσης της πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των ατόμων με χρόνια νοσήματα και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υλοποίησε δράσεις στις τοπικές κοινότητες Χάλκης, Ομορφοχωρίου, Πλατυκάμπου και Μελίας-Αναγέννησης-Μοδέστου.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟ.Μ.Υ.) του ΕΟΔΥ, την 5η Υ.ΠΕ. και την υπηρεσία του Βοήθεια Στο Σπίτι της Διεύθυνσης Διοικητικού και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες δράσεις περιλάμβαναν επισκέψεις κατ’ οίκον κλειστού τύπου σε πολίτες, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν και ανοιχτές δράσεις στα κατά τόπους ιατρεία σε πολίτες των παραπάνω κοινοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκε έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, μέτρησης οξυγόνου και δείκτη μάζας-σώματος, τονίστηκε η σημασία του εμβολιασμού στον πληθυσμό και πραγματοποιήθηκαν αιματολογικές εξετάσεις με μηχανήματα γρήγορης μέτρησης (POC).

Η συμμετοχή των δημοτών ήταν μεγάλη και αυτό αποδεικνύει ότι η έγκαιρη ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν σημαντικό βήμα στην ανθρώπινη υγεία.

Σε όλες τις δράσεις των τοπικών κοινοτήτων παρευρέθηκε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής κα Σέβη Λαδοπούλου-Χατζητζομπάνη ενώ στο Ομορφοχώρι και στην Μελία ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Πλατυκάμπου Μαξιμιάδης Απόστολος.

Στην δράση της τοπικής κοινότητας Χάλκης παρευρέθηκε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κωστούλης Βασίλειος, στο Ομορφοχώρι ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χατζόπουλος Γεώργιος, στον Πλατύκαμπο ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νταλαμπύρας Γρηγόριος και στη Μελία ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νταλαμπύρας Κωνσταντίνος.

Στις παραπάνω δράσεις συνέδραμαν οι γενικοί ιατροί κα Ρίζου Βικτωρία, η κα Γεωργοπούλου Ευστρατία και η αναισθησιολόγος κα Τσαούση Σύλβια .