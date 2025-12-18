Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τους κατοίκους σε Νέο Περιβόλι και Ζάππειο

Ο Δήμος Κιλελέρ στα πλαίσια της ενίσχυσης της πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των ατόμων με χρόνια νοσήματα και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υλοποίησε δράσεις στις τοπικές κοινότητες Νέου Περιβολίου και Ζαππείου.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟ.Μ.Υ.) του ΕΟΔΥ, την 5η Υ.ΠΕ. και την υπηρεσία του Βοήθεια Στο Σπίτι της Διεύθυνσης Διοικητικού και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Κιλελέρ. Διενεργήθηκε έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, μέτρησης οξυγόνου και δείκτη μάζας-σώματος και τονίστηκε η σημασία του εμβολιασμού στον πληθυσμό.

Στην εκδήλωση της τοπικής κοινότητας Νέου Περιβολίου παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής κα Σέβη Λαδοπούλου-Χατζητζομπάνη, ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αρμενίου – Κιλελέρ κ. Θεοχαρόπουλος Στέλιος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Νάρης Νικόλαος και οι τοπικοί σύμβουλοι κα Ντάσιου Ανθή και κ. Αργύρης Κωνσταντίνος. Παράλληλα, στην εκδήλωση της τοπικής κοινότητας Ζαππείου παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής κα Σέβη Λαδοπούλου-Χατζητζομπάνη, η πρόεδρος της Τοπικής κοινότητας κα Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα, καθώς και η ιατρός κα Γκουντουβά Ειρήνη.