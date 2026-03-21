Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τους κατοίκους σε Πλατύκαμπο, Μοσχοχώρι, Μαυροβούνι και Καλαμάκι

Ο Δήμος Κιλελέρ και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας στα πλαίσια της ενίσχυσης της πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των ατόμων με χρόνια νοσήματα και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υλοποίησε δράσεις στις τοπικές κοινότητες Πλατυκάμπου, Μοσχοχωρίου, Μαυροβουνίου, και Καλαμακίου.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟ.Μ.Υ.) του ΕΟΔΥ, την 5η Υ.ΠΕ. και την υπηρεσία του “Βοήθεια Στο Σπίτι” της Διεύθυνσης Διοικητικού και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες δράσεις περιλάμβαναν επισκέψεις κατ’ οίκον κλειστού τύπου σε πολίτες, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν και ανοιχτές δράσεις στα κατά τόπους ιατρεία σε πολίτες των παραπάνω κοινοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκε έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, μέτρησης οξυγόνου και δείκτη μάζας-σώματος, τονίστηκε η σημασία του εμβολιασμού στον πληθυσμό και πραγματοποιήθηκαν αιματολογικές εξετάσεις με μηχανήματα γρήγορης μέτρησης (POC).

Η συμμετοχή των δημοτών ήταν μεγάλη και αυτό αποδεικνύει ότι η έγκαιρη ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν σημαντικό βήμα στην ανθρώπινη υγεία.

Σε όλες τις δράσεις των τοπικών κοινοτήτων παρευρέθηκε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής κα Σέβη Λαδοπούλου-Χατζητζομπάνη.

Παρευρέθηκαν στην δράση της τοπικής κοινότητας Μοσχοχωρίου ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας κ. Τσιχίτας Χρήστος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Παπαδημητρίου Χαράλαμπος, στη δράση της τοπικής κοινότητας Μαυροβουνίου ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Παπακυρίτσης Δημήτριος και στη δράση της τοπικής κοινότητας Καλαμακίου ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αρμενίου – Κιλελέρ κ. Θεοχαρόπουλος Στέλιος, η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καράτζιου Αλεξάνδρα και ο Αντιπρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Γαργάλας Γιάννης.

Στις παραπάνω δράσεις συνέδραμαν και οι γενικοί ιατροί κος Τανός Νικόλαος, κα Κουσιώρα Δάφνη, κα Γκουντουβά Ειρήνη και κα Γκαραβέλα Θωμαή.