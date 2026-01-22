Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στον Δήμο Κιλελέρ

Κινητή ομάδα υγείας (ΚΟΜΥ)του ΕΟΔΥ με τη συνδρομή του Δήμου Κιλελέρ βρέθηκε στη Νέα Λεύκη για την παροχή δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με στόχο την πρόληψη και την έγκυρη ανίχνευση αναγκών υγείας του πληθυσμού.

Η κινητή μονάδα υγείας του ΕΟΔΥ προέβη σε λήψη ιατρικού ιστορικού και καταγραφή αναγκών υγείας, σε κλινική εξέταση ενηλίκων, σε μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και κορεσμού οξυγόνου, σε υπολογισμό δείκτη μάζας σώματος, σε ενημέρωση για το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, στην εγγραφή στην άυλη συνταγογράφηση, στη συνταγογράφηση και έκδοση παραπεμπτικών.

Τη διαδικασία των προληπτικών εξετάσεων είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος. Τον συνόδευαν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής Σέβη Λαδοπούλου –Χατζητζομπάνη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μαρία Πάλλα.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ο Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωσε σχετικά «Ο Δήμος μας, σε συνεργασία με τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ), υλοποιεί τη δράση δωρεάν προληπτικών εξετάσεων με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την έγκαιρη πρόληψη η οποία ως γνωστόν αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προστασίας της υγείας μας. Για τον λόγο αυτό, καλούμε όλες τις δημότισσες και όλους τους δημότες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με υπευθυνότητα και έγκαιρη συμμετοχή.

Οι εξετάσεις διενεργούνται από εξειδικευμένο προσωπικό των ΚΟΜΥ, με τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων. Ο Δήμος μας συνεχίζει να στηρίζει ουσιαστικά πρωτοβουλίες που προάγουν την υγεία, την πρόληψη και την κοινωνική φροντίδα. Ευχαριστούμε θερμά τις ΚΟΜΥ και όλους τους επαγγελματίες υγείας που συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής δράσης. Καλούμε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν. Η υγεία είναι δικαίωμα και προτεραιότητα για όλους».