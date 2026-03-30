Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο Πυθίου

Δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις για τους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Πυθίου υλοποιεί η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τον Ε.Ο.Δ.Υ. και την 5η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ.), στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, από τις 10:00 έως τις 13:00, στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Πυθίου. Για τους πολίτες που αδυνατούν να μετακινηθούν, προβλέπεται η δυνατότητα κατ’ οίκον επίσκεψης από εξειδικευμένο κλιμάκιο.

Οι προληπτικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και περιλαμβάνουν:

Μέτρηση χοληστερόλης

Μέτρηση τριγλυκεριδίων

Έλεγχο αιμοσφαιρίνης και αιματοκρίτη

Μέτρηση γλυκόζης

Έλεγχο γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης

Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

Μέτρηση οξυγόνου

Υπολογισμό δείκτη μάζας σώματος

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόληψης και προαγωγής της υγείας του τοπικού πληθυσμού και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τους ηλικιωμένους.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και δεν απαιτείται παραπεμπτικό.

Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν νηστικοί και να έχουν μαζί τους τον ΑΜΚΑ τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας στα τηλέφωνα: 24930 25440 και 6945591722.