Δωρεάν προληπτικός έλεγχος σε Συκιά και Ανάληψη

Δωρεάν προληπτικό έλεγχο για τους κατοίκους της κοινότητας Συκιάς και Ανάληψης προγραμματίζει ο Δήμος Ελασσόνας, μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πρόνοιας και των κοινωνικών του δομών, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» και τα ΚΕΠ Υγείας.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, στις 10:00 το πρωί, στον χώρο της Κοινότητας Συκιάς και θα περιλαμβάνει μετρήσεις γλυκόζης, αρτηριακής πίεσης, ολικής χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων και οξυγόνου.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της πρόληψης και η προαγωγή της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στους δημότες της Τρίτης Ηλικίας, καθώς και η ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. Παρόμοιες παρεμβάσεις κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για τις τοπικές κοινωνίες, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου η άμεση πρόσβαση σε δομές υγείας δεν είναι πάντα δεδομένη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας, κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου – Σκρέτα, στα τηλέφωνα 24930 25440 και 6945 591722.