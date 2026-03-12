Δωρεάν προσκλήσεις από το Επιμελητήριο Λάρισας για την έκθεση FOOD EXPO 2026

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο συμμετοχής του φορέα με επιχειρήσεις μέλη του στην Έκθεση FOOD EXPO 2026, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου 2026 στο METROPOLITAN EXPO, θα διατεθούν 200 προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο στην Έκθεση.

Η κάθε πρόσκληση ισχύει για 2 άτομα. Για να σας αποσταλεί η Online Πρόσκληση θα πρέπει να δηλώστε τα στοιχεία σας στον παρακάτω Σύνδεσμο:

Στη συνέχεια θα σας αποσταλεί E-mail από την διοργανώτρια εταιρεία με οδηγίες σχετικά με την εκτύπωση της barcode πρόσκλησής σας για την δωρεάν είσοδό σας στην FOOD EXPO 2026.

Περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων Επιμελητηρίου Λάρισας, Αρσενίου Χρυσή, τηλ 2410255 388 , εσωτ.114.