Δωρεάν σύνδεση με το φυσικό αέριο στην Ελασσόνα

Η εταιρεία Enaon EDA ανακοινώνει ότι τίθεται σε ισχύ νέα προσφορά 100% έκπτωσης στα τέλη σύνδεσης για όλες τις κατηγορίες σύνδεσης στο δίκτυο φυσικού αερίου στην πόλη της Ελασσόνας, τόσο για κατοικίες όσο και για επαγγελματικούς χώρους.

Η προσφορά ισχύει έως και 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Όροι και προϋποθέσεις της προσφοράς

• Η προσφορά ισχύει για νέες συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου που θα κατατεθούν προς υπογραφή έως και 15 Σεπτεμβρίου 2026. Συμβάσεις που έχουν κατατεθεί έως και 12 Ιουλίου 2026 δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα.

• Ισχύει για όλους τους δήμους των δικτύων διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, ανεξάρτητα από το ποσοστό διείσδυσης του φυσικού αερίου σε κάθε δήμο.

• Η έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης παρέχεται με την προϋπόθεση της έγκαιρης ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης, εντός τριών (3) μηνών από την κατασκευή του σημείου παράδοσης.

• Η προσφορά δεν ισχύει σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος παραβιάσει τους όρους της σύμβασης σύνδεσης, όπως για παράδειγμα εάν δεν προχωρήσει έγκαιρα στην ενεργοποίηση της εγκατάστασης ή ακυρώσει τη σύμβαση κατά τη διάρκειά της.

Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα, οι όροι και τα τέλη ανά κατηγορία σύνδεσης https://edaattikis.gr