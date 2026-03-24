Δωρεά εξοπλισμού στη Γυναικολογική Κλινική του ΓΝΛ από το Ροταριανό Όμιλο

Στη δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Γυναικολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, προχώρησε σήμερα ο Ροταριανός Όμιλος Ανατολικής Λάρισας.

Η δωρεά είναι αφιερωμένη στη μνήμη του ιδρυτή του Ομίλου, Λαρισαίου χειρουργού ιατρού, Δημοσθένη Αποστολόπουλου.

Για την πραγματοποίηση της δωρεάς υπήρξε επαφή με την διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου και στη συνέχεια αφού διαπιστώθηκαν οι ανάγκες της κλινικής, ο Ροταριανός Όμιλος Ανατολικής Λάρισας ζήτησε την συνδρομή και άλλων Ομίλων του “Ρόταρυ”, όπως προβλεπόταν, προκειμένου να εγκριθεί η πρόταση που διαμορφώθηκε. Τελικά, εγκρίθηκε η επιχορήγηση, ως έργο Υγειονομικής Περίθαλψης στην Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του ΓΝΛ, με συνολική χρηματοδότηση 32.832 ευρώ, στην οποία συμμετείχαν 7 συνολικά Όμιλοι από Ελλάδα και εξωτερικό.

Η δωρεά περιλαμβάνει υπερηχομοτογραφο, μόνιτορ σύγχρονης compact τεχνολογίας, ηλεκτρική γυναικολογική – εξεταστική καρέκλα.

Η υλοποίηση του έργου θα ενισχύσει ουσιαστικά την πρόσβαση σε ποιοτική μαιευτική και γυναικολογική φροντίδα για χιλιάδες γυναίκες που εξυπηρετούνται από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στην σημερινή εκδήλωση παράδοσης της δωρεάς, στο χώρο της γυναικολογικής κλινικής, παραβρέθηκαν ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ, Φ. Σερέτης, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Γρ. Βλαχάκης, οι επιμελητές Ά της κλινικής, κ. Ι. Μπουτνούδη και Σ. Κούβελας, προσωπικό της κλινικής και μέλη του Ροταριανού ομίλου Λάρισας.

Ιωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)