Δωρεά εξοπλισμού στο ΓΝΛ απο τις γυναίκες της AHEPA στη Λάρισα

Μια ευγενική χειρονομία ανθρωπιάς απο το γυναικείο τμήμα της της AHEPA στη Λάρισα, Daughters of Penelope «Αγλαονίκη», το οποίο παρέδωσε την Παρασκευή εξοπλισμό για την Παιδιατρική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας .

Η τελετή παράδοσης έγινε παρουσία του δημάρχου Λαρισαίων Θανάση Μαμάκου του διοικητή του Νοσοκομείου Γρηγόρη Βλαχάκη της γραμματέας της Αποκεντρωμένης Ρένας Καραλαριώτου και των μελών του προεδρείου των Daughters of Penelope «Αγλαονίκη».

Η αγορά του εξοπλισμού στην παιδιατρική κλινική του Γενικου Νοσοκομείου Λαρισας πραγματοποιηθηκε με πόρους που συγκεντρώθηκαν από τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις του τμήματος.

