Δωρεά καταψύκτη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Τεμπών εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς την εταιρεία IKTEO CAR Θεσσαλίας για τη σημαντική δωρεά καταψύκτη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.

Η προσφορά αυτή ενισχύει ουσιαστικά τη λειτουργία της δομής, συμβάλλοντας στη διατήρησης προϊόντων που διατίθενται σε συμπολίτες μας και οικογένειες που έχουν ανάγκη. Τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν στην πράξη πως η κοινωνική ευθύνη και η αλληλεγγύη μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο στήριγμα για την τοπική κοινωνία.

Η συνεργασία της αυτοδιοίκησης με επιχειρήσεις που επιδεικνύουν κοινωνική ευαισθησία δημιουργεί ένα ισχυρό δίκτυο προσφοράς και ενισχύει το αίσθημα συνοχής και αλληλοϋποστήριξης.

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος του Κοινωνικού Παντοπωλείου κα Ζωή Σαραντοπούλου – Παρίση ανέφερε:

«Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία IKTEO CAR Θεσσαλίας για την πολύτιμη προσφορά της προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας. Κάθε δωρεά, μικρή ή μεγάλη, ενισχύει το έργο μας και μας δίνει τη δυνατότητα να στεκόμαστε καθημερινά δίπλα στους συμπολίτες μας που χρειάζονται στήριξη. Η κοινωνική προσφορά αποτελεί πράξη ανθρωπιάς και ευθύνης που αξίζει να αναγνωρίζεται και να βρίσκει μιμητές.»

Ο Δήμος Τεμπών εύχεται το παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς της εταιρείας να αποτελέσει έμπνευση και για άλλες επιχειρήσεις και φορείς της περιοχής.