Δωρεά οξυμέτρου στο Παιδιατρικό Τμήμα του Γ.Ν. Λάρισας

Παραδόθηκε δωρεά ιατρικού εξοπλισμού (οξυμέτρου) από τον σύλλογο “Θερμοκοιτίδα Ζωής” στο Παιδιατρικό Τμήμα του Γ.Ν. Λάρισας, παρουσία του Διοικητή κ. Γρηγόρη Βλαχάκη.

Τη δωρεά παρέλαβε στους χώρους της πρόσφατα ανακαινισμένης κλινικής η Διευθύντρια του Παιδιατρικού Τμήματος κα Σοφία Αλευρά και η Προϊσταμένη κα Μαρία Μάνη από την Πρόεδρο κα Φανή Θεοχαροπούλου και τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου, τους οποίους ευχαρίστησαν για την ευγενική πρωτοβουλία στήριξης του Γ.Ν Λάρισας και ευχήθηκαν οι ενέργειες αυτές να βρουν και άλλους μιμητές.

Ο Διοικητής Γρ. Βλαχάκης δήλωσε: “Η Δωρεά αποτελεί ένα δείγμα τιμής και ανταπόδοσης για το έργο που τελείται τα τελευταία χρόνια στο Παιδιατρικό Τμήμα αλλά και για όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου, οι οποίοι μάχονται καθημερινά για την υγεία όλων.“