Δωρεά στο Κοινωνικό Φαρμακείο από το Σωματείο Εικαστικών Λάρισας

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, το Σωματείο Εικαστικών Λάρισας «8» πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Λαρισαίων, στο πλαίσιο δράσης κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, με σκοπό τη δωρεά φαρμάκων.

Η Πρόεδρος του Σωματείου, κα. Κυριαζή Έλλη, παρέδωσε στο Κοινωνικό Φαρμακείο σημαντική ποσότητα φαρμάκων, μεταξύ των οποίων παυσίπονα, αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση των αποθεμάτων του Φαρμακείου και στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων, κα. Γούλα Ευρυδίκη, ο Διευθυντής Κοινωνικής Πρόνοιας, κ. Κυρόπουλος Θεόδωρος, η Κοινωνική Λειτουργός, κα. Κυρίτση Ευγενία καθώς και η νέα Φαρμακοποιός του Κοινωνικού Φαρμακείου, κα. Ήβη Σιούλη Ζεμπουνέσσα.

Η κα Κυριαζή Έλλη υπογράμμισε τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η δράση είναι εθελοντική και χρειάζεται ευαισθησία απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα των πολιτών». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δράση του Σωματείου, το οποίο απαρτίζεται από πτυχιούχους εικαστικούς και ζωγράφους, οι οποίοι δωρίζουν τα έργα τους —όπως γλυπτά, ζωγραφικά έργα, κατασκευές και κοσμήματα— προς πώληση, με σκοπό τη στήριξη κοινωνικών και φιλανθρωπικών δράσεων.

Ο Δήμος Λαρισαίων εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Σωματείο Εικαστικών Λάρισας «8» για τη διαρκή κοινωνική του προσφορά και την έμπρακτη στήριξη των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο ανήκει στο έργο «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (συνεχιζόμενες δομές)» στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και λειτουργούν προς όφελος των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και κυρίως, αυτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, μέσω της παροχής επισιτιστικής και υλικής βοήθειας.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κοινωνικό Φαρμακείο στο τηλ: 2410-626123 και στα γραφεία του Κοινωνικού Φαρμακείου στη διεύθυνση: 23ης Οκτωβρίου 119 & Ηρώων Πολυτεχνείου.