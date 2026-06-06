Δωρεά σύγχρονου εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο Πρότυπο Γυμνάσιο Λάρισας

Σύγχρονο εκπαιδευτικό εξοπλισμό παρέλαβε το Πρότυπο Γυμνάσιο Λάρισας.

Συγκεκριμένα, το σχολείο παρέλαβε δύο διαδραστικούς πίνακες LG 75’’ και δύο φορητούς υπολογιστές, δωρεά της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας κοινωνικής προσφοράς του ελληνικού εφοπλισμού, η οποία απαρτίζεται από μέλη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Η Διεύθυνση, ο Σύλλογος Διδασκόντων, οι μαθητές και οι γονείς του Προτύπου Γυμνασίου Λάρισας εκφράζουν δημόσια τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες τους προς τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για τη σημαντική χορηγία του παραπάνω εξοπλισμού προς το σχολείο.

Με αφορμή την παραλαβή του εξοπλισμού, απεστάλη ευχαριστήρια επιστολή προς την Πρόεδρο της εταιρείας, κυρία Μελίνα Τραυλού, στην οποία η σχολική κοινότητα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη γενναιόδωρη αυτή προσφορά.

Η πολύτιμη χορηγία συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου, ενισχύοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική διαδικασία. Οι διαδραστικοί πίνακες θα υποστηρίξουν την εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών, θα βελτιώσουν την αλληλεπίδραση των μαθητών με το εκπαιδευτικό υλικό και θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός πιο δημιουργικού και αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η χορηγία ανταποκρίνεται σε πραγματικές λειτουργικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον και την κοινωνική ευαισθησία της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για την υποστήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και της νέας γενιάς.

Η σχολική κοινότητα του Προτύπου Γυμνασίου Λάρισας ευχαριστεί θερμά την Πρόεδρο της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, κυρία Μελίνα Τραυλού, για την εμπιστοσύνη, τη γενναιοδωρία και τη διαρκή προσφορά της στην κοινωνία. Παράλληλα, εκφράζει τις ευχές της για τη συνέχιση του σημαντικού έργου του οργανισμού, το οποίο αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς, αλληλεγγύης και στήριξης της εκπαίδευσης.