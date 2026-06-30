Δωρεά του πρότυπου Γενικού Λυκείου Λάρισας στην παιδιατρική κλινική του ΓΝΛ

Δύο ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) – ενός σταθερού/desktop και ενός φορητού/laptop – καθώς και σετ επιτραπέζιων εκπαιδευτικών παιχνιδιών προσέφερε στη Παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (Γ.Ν.Λ.) το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Λάρισας, εν είδει δωρεάς, από τα έσοδα της πολύ πετυχημένης παράστασης «Oι Βάτραχοι» του Αριστοφάνη που δόθηκε πρόσφατα από τη θεατρική ομάδα του σχολείου στην αίθουσα «Κων. Τσιάνος» του Θεσσαλικού Θεάτρου.

Τα υλικά της δωρεάς παρέδωσαν στον Διοικητή του Γ.Ν.Λ. κ. Γρ. Βλαχάκη ο διευθυντής του Προτύπου ΓΕΛ κ. Χάρης Ανδρεόπουλος και η φιλόλογος καθηγήτρια – υπεύθυνη της θεατρικής ομάδας κ. Αντιγόνη Καρύτσα που συνοδεύονταν από αντιπροσωπεία μαθητών αποτελούμενη από τον Μιχάλη, τον Άγγελο, τον Αλέξανδρο και τη Μυρτώ καθώς, επίσης, και τη θεατρολόγο και συνεργάτιδα του σχολείου κ. Στεφανία Μακρή.

Ο κ. Βλαχάκης, η Διευθύντρια της Παιδιατρικής κ. Σοφία Αλευρά-Κόκκαλη και η ιατρός της κλινικής κ. Κυριλλίδου που παρέλαβαν, το υλικό, με τα πρόσωπά τους ζωγραφισμένα από χαρά, αλλά και συγκίνηση, έδωσαν πολλά συγχαρητήρια στο σχολείο και τους μαθητές του για τη τόσο όμορφη κίνηση.

Ιωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)