Δωρεές του Ομίλου Βιοκαρπέτ – Exalco σε ΓΝΛ και 12ο Γυμνάσιο

Ο Όμιλος Βιοκαρπέτ – Exalco, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, προχώρησε σε δύο σημαντικές δωρεές που ενισχύουν ουσιαστικά την τοπική κοινωνία της Λάρισας, στους κρίσιμους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος δώρισε έναν αποψύκτη πλάσματος και παραγώγων αίματος στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Πρόκειται για σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, απαραίτητο για την ασφαλή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των μεταγγιζόμενων ασθενών.

Η συγκεκριμένη συσκευή επιτρέπει την ταχεία και ελεγχόμενη απόψυξη κατεψυγμένων προϊόντων αίματος, όπως το πλάσμα, σε προκαθορισμένες θερμοκρασίες. Παράλληλα, διαθέτει προηγμένα συστήματα ελέγχου και ασφάλειας, τα οποία αποτρέπουν την αιμόλυση και την επιμόλυνση, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την καταλληλότητα των παραγώγων αίματος πριν από τη μετάγγιση. Η ενίσχυση αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Παράλληλα, ανταποκρινόμενος σε αίτημα του 12ου Γυμνασίου Λάρισας, ο Όμιλος Βιοκαρπέτ – Exalco προχώρησε στην αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων του σχολείου με νέας γενιάς φωτιστικά LED. Η παρέμβαση αυτή προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιώνει τις συνθήκες φωτισμού στους σχολικούς χώρους και συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και φιλικού προς το περιβάλλον εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Ο Όμιλος Βιοκαρπέτ – Exalco παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, υλοποιώντας δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Μέσα από πρωτοβουλίες που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση και το περιβάλλον, συνεχίζει να επενδύει στο παρόν και το μέλλον, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη φιλοσοφία του για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.