Δύο βραβεία στον Ιπποκράτειο Διαγωνισμό για το 7ο Γυμνάσιο Λάρισας

Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 διεξήχθη ο 1ος Μαθητικός Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός “Σώμα σε Ισορροπία: από τον Ιπποκράτη στην Παιδική – Εφηβική Παχυσαρκία του Σήμερα” στο πλαίσιο του 4ου Ιπποκράτειου Συνεδρίου του Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Σύλλογο Φίλων του Ιπποκράτη, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης, της υγιεινής ζωής και της σύνδεσης των διαχρονικών αξιών του Ιπποκράτη με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Συμμετείχαν 17 μαθητές/τριες του 7ου Γυμνασίου Λάρισας υπό την καθοδήγηση της Εικαστικού Βασιλικής Χαλκιά και δύο από αυτές τις συμμετοχές απέσπασαν το 1ο και 2ο βραβείο. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας το Σάββατο 9 Μαΐου.

Η Διευθύντρια κ. Αργυρώ Γκαραγκούνη και ο Σύλλογος Καθηγητών του σχολείου συγχαίρει όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή τους και ιδιαιτέρως τα παιδιά που διακρίθηκαν.