Δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη διατροφή και την υγεία από τον Δήμο Ελασσόνας

Μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα διατροφής, υγείας και ευεξίας της οικογένειας υλοποιεί ο Δήμος Ελασσόνας, μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πρόνοιας, σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα «Μαμάδες Ελασσόνας».

Στο πλαίσιο των δράσεων, διοργανώνονται δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις με ομιλήτρια τη Διαιτολόγο – Διατροφολόγο MSc, Μέλος ΕΔΔΕ, Μαρία Αντωνίου, οι οποίες απευθύνονται σε γονείς, μητέρες και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα αναπτυχθούν σε δύο θεματικούς κύκλους:

1η Εκδήλωση

Θέμα: «Παιδική Διατροφή»

Ημερομηνία: Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ώρα: 18:00

2η Εκδήλωση

Θέμα: «Ορμονική Ισορροπία και Διατροφή – Πώς να βρεις ενέργεια μετά την εγκυμοσύνη και κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης»

Ημερομηνία: Πέμπτη 7 Μαΐου 2026

Ώρα: 18:00

Στόχος των εκδηλώσεων, είναι η ενίσχυση της γνώσης και η ουσιαστική υποστήριξη των μητέρων και των οικογενειών της περιοχής, μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση και πρακτικές συμβουλές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων του Δήμου Ελασσόνας για την προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια αντιδήμαρχο κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου-Σκρέτα στα τηλέφωνα: 24930 25440 και 6945 591722