Δύο επερωτήσεις της “Συμπαράταξης” στο δημοτικό συμβούλιο

Δύο επερωτήσεις κατέθεσε η Συμπαράταξη Λαρισαίων οι οποίες αναμένεται να συζητηθούν στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Αναλυτικά:

Οικονομικός απολογισμός των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

«Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο από τον Δήμο αποτελούν μια σημαντική πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα για την πόλη, η οποία συμβάλλει στη δημιουργία εορταστικού κλίματος, στην ενίσχυση της τοπικής αγοράς και στη συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας.

Ωστόσο, όπως σε κάθε δημόσια δράση που χρηματοδοτείται με πόρους του Δήμου, είναι αυτονόητη η ανάγκη διαφάνειας, ενημέρωσης και λογοδοσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τους δημότες σχετικά με το οικονομικό αποτύπωμα των εκδηλώσεων.

Με δεδομένο ότι οι εκδηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (καλλιτεχνικά δρώμενα, συναυλίες, εγκαταστάσεις, φωτισμό, δράσεις για παιδιά, φιλοξενίες καλλιτεχνών και παρουσιαστών κ.ά.), είναι σημαντικό να παρουσιαστεί, έστω και καθυστερημένα, αναλυτικά ο οικονομικός τους απολογισμός.

Για τους λόγους αυτούς, ερωτάται η δημοτική αρχή:

Ποιο ήταν το συνολικό κόστος των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου για τη φετινή περίοδο;

Ποια είναι η αναλυτική κατανομή των δαπανών (εκδηλώσεις, καλλιτεχνικά σχήματα, παρουσιαστές εκδηλώσεων, τεχνικός εξοπλισμός, φωτισμός, σκηνικά, προβολή, λοιπές υπηρεσίες κ.λπ.);

Ποιο μέρος των δαπανών καλύφθηκε από τον προϋπολογισμό του Δήμου και ποιο από χορηγίες ή άλλες πηγές χρηματοδότησης; Σε ποιο ποσοστό ήταν με τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων;

Ενημέρωση για το χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου που επιχορηγήθηκε από το Δήμο Λαρισαίων και διοργανώθηκε από το Σωματείο Αθλητική ΄Ένωση Λάρισας “ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ” με τη συμμετοχή ακαδημιών ποδοσφαίρου που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Λαρισαίων, αλλά και στο Νομό Λάρισας (ημερομηνία, ομάδες που συμμετείχαν, συνολική αξιολόγηση)».

Η πορεία των έργων στην Παιδική Στέγη και ο γενικότερος σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής για τα Νηπιαγωγεία

«Είναι γνωστό ότι το κτίριο της Παιδικής Στέγης το οποίο περιήλθε στη δήμο Λαρισαίων, ο δήμος ανέλαβε να το αποκαταστήσει στατικά και να το ανακατασκευάσει ώστε να φιλοξενήσει 3 Νηπιαγωγεία της πόλης. Αυτό ξεκίνησε από την προηγούμενη ακόμα δημοτική αρχή.

Στην πορεία του έργου, μας έχετε ενημερώσει ότι κατά τη διάρκεια της εργολαβίας προέκυψαν σοβαρότερα προβλήματα στατικής επάρκειας του κτιρίου από εκείνα που προέβλεπε η μελέτη και προχωρήσατε σε τροποποίησης της μελέτης.

πίσης μας ενημερώσατε ότι εξασφαλίσατε από το Υπουργείο τους πρόσθετους πόρους για τις επιπλέον εργασίες.

Επειδή πέρασε πολύς καιρός και το πρόβλημα των Νηπιαγωγείων είναι πιεστικό, παρακαλώ να ενημερώσετε το ΔΣ για το χρονοδιάγραμμα του συγκεκριμένου έργου.

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να μα ενημερώσετε για τον σχεδιασμό σας όσον αφορά το στεγαστικό πρόβλημα των Νηπιαγωγείων το οποίο πράγματι συνεχίζει να είναι οξυμένο. Τι λύσεις έχετε δρομολογήσει, με ποιο χρονοδιάγραμμα μια με ποιες πηγές χρηματοδότησης».