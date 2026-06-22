Δύο νέα έργα ανεβάζει το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Κιλελέρ

Συνέντευξη τύπου με αφορμή το ανέβασμα των δύο καλοκαιρινών έργων, «Εκτός Ελέγχου» και «Ό,τι πείτε Υπουργέ μου» από το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Κιλελέρ δόθηκε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου στη Νίκαια.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Σέβη Λαδοπούλου Χατζητζομπάνη τόνισε χαρακτηριστικά: « Με αφορμή την πρεμιέρα της νέας κωμωδίας “Εκτός Ελέγχου”, και μετά την συγκλονιστική παράσταση του χειμώνα «Έγκλημα στο Οριέν Εξπρές», θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου χαρά και περηφάνια για το σπουδαίο έργο που επιτελείται στον χώρο του πολιτισμού στον Δήμο μας. Το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η τέχνη και η δημιουργία ανθούν όταν στηρίζονται με αγάπη, μεράκι και συλλογικότητα.

Θέλω να συγχαρώ θερμά όλους τους συντελεστές, τους ηθοποιούς, τον σκηνοθέτη, τους τεχνικούς και όλους όσοι εργάστηκαν για να φτάσουμε στην πρεμιέρα του έργου. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην πορεία της παράστασης και καλώ τους συμπολίτες μας να στηρίξουν με την παρουσία τους την προσπάθεια αυτή. Ο πολιτισμός είναι υπόθεση όλων μας. Και μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, χτίζουμε έναν Δήμο με πλούσια πολιτιστική ταυτότητα και ισχυρούς δεσμούς κοινωνικής συνοχής».

Ο σκηνοθέτης της παράστασης Άκυς Μητσούλης τόνισε: «Το έργο “Εκτός Ελέγχου” αποτελεί μία διασκευή και μεταφορά της εξαιρετικής αγγλικής φάρσας των Ρέι Κούνει και Τζον Τσάπμαν με έντονο ελληνικό στοιχείο. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η κωμωδία «Ό,τι πείτε Υπουργέ μου» όπου πολιτική, μυστικά και ψέματα μπλέκονται στη σουίτα ενός ξενοδοχείου με διαρκείς ανατροπές. Σας καλούμε και φέτος να είστε μαζί μας. Να περάσουμε όμορφα, να ψυχαγωγηθούμε και γιατί όχι να σκεφτούμε».

Την αντιδήμαρχο και τον σκηνοθέτη πλαισίωσαν στη συνέντευξη τύπου οι ηθοποιοί Ευγενία Μιχάλη, Αποστόλης Δεδούσης, Θοδωρής Θανασιάς, Σοφία Μπαντή, Εύη Μπατάλα και Δέσποινα Φαναράκη.

Το πρώτο έργο θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 26 , το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου και ώρα 21.15 στον Αύλειο Χώρο ΕΟΔΥΑ ( πρώην Νηπιαγωγείου) της Νίκαιας και το δεύτερο την Κυριακή 5 τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Ιουλίου στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.