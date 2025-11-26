Δύο νέες ορκωμοσίες νοσηλευτριών στο ΓΝ Λάρισας

Στο πλαίσιο συνεχούς ενίσχυσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο», πραγματοποιήθηκαν ακόμη δύο ορκωμοσίες υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις.

Συγκεκριμένα, ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γρηγόρης Βλαχάκης παρουσία της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Βασιλικής Ζήση, προχώρησε στην ορκωμοσία της κ. Χριστίνας Ευθυμίου-ΠΕ Νοσηλευτικής και της κ. Ελευθερίας Μουστέλη -ΤΕ Νοσηλευτικής, οι οποίες τέθηκαν στη διάθεση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και ανέλαβαν άμεσα καθήκοντα.