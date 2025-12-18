Δύο νέες ορκωμοσίες προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Στο πλαίσιο συνεχούς ενίσχυσης των Υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειου & Τριανταφύλλειου» πραγματοποιήθηκαν ακόμη δύο ορκωμοσίες με παραϊατρικό προσωπικό σε κενές οργανικές θέσεις.

Συγκεκριμένα, ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γρηγόριος Βλαχάκης παρουσία του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Κων/νου Καρακούση και του Δ/ντή Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος κ. Ευάγγελου Αλεξίου, προχώρησε στην ορκωμοσία της κ. Αικατερίνης Κυρίτση- ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημόνων/ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας και του κ. Κωνσταντίνου Κατσή- ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημόνων/ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4-17 του Ν.3528/2007 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4135/04.11.2025/τ.Γ’.

Οι υπάλληλοι τέθηκαν άμεσα στη διάθεση του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος του Γ.Ν. Λάρισας κι ανέλαβαν καθήκοντα.