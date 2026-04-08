Δύο νέες συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών στη Λάρισας

Συνελήφθη, χθες το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, 24χρονος, διότι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα κοκαΐνης.

Επίσης συνελήφθη, χθες το απόγευμα στον Τύρναβο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, 24χρονος, διότι στην κατοχή του καθώς και σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά ένα τσιγάρο με μικροποσότητα κάνναβης και μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 14,4 γραμμαρίων.