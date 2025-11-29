Δύο συλλήψεις για ηρωίνη και κάνναβη σε Τύρναβο και Λάρισα

Συνελήφθη, χθες το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη να κατέχει μία χάρτινη συσκευασία με ποσότητα κάνναβης, βάρους 1,5 γραμμαρίων.

Η ναρκωτική ουσία κατασχέθηκε.

Επίσης συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στον Τύρναβο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ένας άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης, βάρους 1,24 γραμμαρίων.

Επιπλέον, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, βρέθηκε, επιπλέον, και κατασχέθηκε ένα καθρεφτάκι με υπολείμματα ηρωίνης.

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν.