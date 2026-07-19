Δύο συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών στη Λάρισα

Συνελήφθησαν, χθες (18-07-2026) το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, σε διαφορετικές περιπτώσεις, δύο άτομα, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, και συγκεκριμένα:

στην πρώτη περίπτωση, 61χρονος ημεδαπός, διότι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία χάρτινη συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -4,5- γραμμαρίων και

στη δεύτερη περίπτωση, 29χρονος αλλοδαπός, διότι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα πακέτο τσιγάρων που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -1,4- γραμμαρίων.