Δύο συλλήψεις κτηνοτρόφων για παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς

Στη σύλληψη δύο κτηνοτρόφων προχώρησε χθες η Αστυνομία, σε Λάρισα και Φάρσαλα, για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (ευλογιάς).

Ειδικότερα στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, σε περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, συνελήφθη γυναίκα, διότι κατελήφθη να προβαίνει στη βόσκηση περίπου 30 κατσικιών, ιδιοκτησίας της, σε απόσταση τετρακοσίων μέτρων περίπου από την σταβλική της εγκατάσταση.

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι, σε περιοχή του Δήμου Φαρσάλων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων, συνελήφθη άνδρας, διότι κατελήφθη να προβαίνει στη βόσκηση περίπου 60 προβάτων, ιδιοκτησίας του, σε απόσταση τριακοσίων μέτρων περίπου από την σταβλική του εγκατάσταση.