Δύο συλλήψεις σε Τύρναβο και Λάρισα για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθησαν, χθες (02-08-2026) το βράδυ στον Τύρναβο και σήμερα (03-08-2026) τις μεταμεσονύκτιες ώρες στη Λάρισα, σε διαφορετικές περιπτώσεις, δύο άτομα, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα;

Στην πρώτη περίπτωση, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, 46χρονος, διότι κατελήφθη να κατέχει μία χάρτινη συσκευασία με μικροποσότητα κοκαΐνης, η οποία κατασχέθηκε