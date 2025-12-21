Δύο συλλήψεις στη Λάρισα για δυνατή μουσική

Δύο συλλήψεις ανδρών στη Λάρισα, οι οποίοι λειτουργούσαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αναπαράγοντας μουσική σε ένταση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.

Αναλυτικά:

Συνελήφθησαν, χθες Σάββατο το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, δύο άνδρες, διότι κατελήφθησαν να λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην πρώτη περίπτωση ως προσωρινά υπεύθυνος, με νόμιμο εκπρόσωπο άλλον άνδρα που αναζητείται και στη δεύτερη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος, και να έχουν θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικά συγκροτήματα, συνδεδεμένα με ενισχυτές και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική σε ένταση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.