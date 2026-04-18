Δύο συναυλίες με Brahms και σύγχρονους Έλληνες συνθέτες στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Με δύο συναυλίες θα παρουσιαστεί η Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου, στην Αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Το πρόγραμμα των συναυλιών περιλαμβάνει την 4η Συμφωνία του Johannes Brahms, καθώς και έργα για σολίστες και ορχήστρα, με τη συμμετοχή μουσικών της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας.

Ως σολίστες θα εμφανιστούν ο Βασίλης Παπανδρεόπουλος (φλάουτο), ο Μιχάλης Σαμπάνης (κλαρινέτο) και ο Μάριος Αντωνίου (τρομπέτα).

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα Ελλήνων συνθετών, καθώς και νέες συνθέσεις που γράφτηκαν ειδικά για την παρούσα περίοδο, όπως οι «Ελληνικοί Χοροί» του Μάριου Αντωνίου και συμφωνικό ποίημα του Ευριπίδη Μπέκου. Την ορχήστρα διευθύνει ο Χρήστος Κτιστάκης.

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Απριλίου, ώρες 10:00–13:00, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 12€ το κανονικό και 10€ το μειωμένο (φοιτητές, ΑμεΑ, κάτοχοι κάρτας ανεργίας και άνω των 65 ετών).Η συναυλία διοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας με την υποστήριξη του Συλλόγου Φίλων της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας.