Δώδεκα δωρεάν συναυλίες με αγαπημένους καλλιτέχνες στη Θεσσαλία

Τη δυνατότητα να απολαύσουν σημαντικούς καλλιτέχνες χωρίς κανένα οικονομικό κόστος, δίνει σε κατοίκους και επισκέπτες η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία χρηματοδοτεί πρόγραμμα 12 δωρεάν συναυλιών σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.



«Σε μια εποχή που το κόστος της καθημερινότητας αυξάνεται, η πρόσβαση στον πολιτισμό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία» εξηγεί η Περιφέρεια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

29/06 | Πάρκο Χατζηχαλάρ (Πάρκο Χρωμάτων) – Π.Ε. Λάρισας

Νίκος Πορτοκάλογλου – Άλκηστις Πρωτοψάλτη

5/07 | Θεόπετρα- Π.Ε. Τρικάλων Γιώτα Νέγκα

17/07 | Ιτέα – Π.Ε. Καρδίτσας Βασίλης Παπακωνσταντίνου

29/07 | Πινακοθήκη Λάρισας – Π.Ε. Λάρισας Χρήστος Θηβαίος

1/08 | Ελληνόπυργος – Π.Ε. Καρδίτσας Αναστασία Μουτσάτσου – Φωτεινή Βελεσιώτου

7/08 | Φαρκαδόνα – Π.Ε. Τρικάλων Ελένη Τσαλιγοπούλου

9/08 | Αργιθέα (Λίμνη Στεφανιάδα) – Π.Ε. Καρδίτσας Ματούλα Ζαμάνη

22/08 | Λιμάνι Αγιοκάμπου – Π.Ε. Λάρισας Μελίνα Ασλανίδου

29/08 | Ελασσόνα (Κτήρια Καπνού) – Π.Ε. Λάρισας Πάνος Βλάχος

30/08 | Ελασσόνα (Κτήρια Καπνού) – Π.Ε. Λάρισας Θεσσαλοί Δημιουργοί

Magic Bus, Blues Trackers, Sunburst Leatherhead

8/09 | Βαρούσι – Π.Ε. Τρικάλων Ηρώ Σαΐα & Εστουδιαντίνα

12/09 | Μύλος Ματσόπουλου – Π.Ε. Τρικάλων Μίλτος Πασχαλίδης