Δώδεκα εγκαταλελειμμένα οχήματα απομάκρυνε ο Δήμος Λαρισαίων

Στην απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τους δρόμους της πόλης προχώρησε η Δημοτική Αρχή, με την επιχείρηση να πραγματοποιείται στις αρχές της εβδομάδας, από κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, σε συνεργασία με εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρεία.

Πρόκειται για 12 οχήματα, που φέρονται να είχαν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα οχήματα έχουν μεταφερθεί προσωρινά στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο, προκειμένου να ελευθερωθούν και να καθαριστούν οι χώροι που καταλάμβαναν. Να σημειωθεί ότι σε προηγούμενη αντίστοιχη επιχείρηση-«σκούπα», τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχαν απομακρυνθεί δεκάδες άλλα οχήματα -συνολικά, μέσα στο 2025 απομακρύνθηκαν περίπου 60 εγκαταλελειμμένα οχήματα, ενώ περίπου 40 είχαν απομακρυνθεί το 2024.

Χρονοβόρα διαδικασία

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, η οποία προβλέπει κοινή δράση δύο Υπηρεσιών, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Από τη στιγμή που θα λάβει την πληροφορία για την ύπαρξη εγκαταλελειμμένου οχήματος, η Δημοτική Αστυνομία προχωρά σε αυτοψία, αξιολογεί την κατάστασή του (αν παρουσιάζει φθορές, είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, έχει ή όχι πινακίδες, αν είναι ή όχι σε κίνηση και ασφαλισμένο κτλ) και το παρακολουθεί για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει τους τρεις μήνες, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Στη συνέχεια επικολλά το ειδικό σήμα με το οποίο χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο και στο οποίο αναγράφεται ότι εάν δεν μετακινηθεί, τότε περιέχεται στην κατοχή του Δήμου και σύμφωνα με τη νομοθεσία ακολουθείται η διαδικασία της καταστροφής του.

Παράλληλα, ενημερώνεται και η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας, η συνεργασία της οποίας είναι απαραίτητη προκειμένου να εξετάσει εάν το υπό απομάκρυνση όχημα σχετίζεται με κάποια παράνομη δραστηριότητα ή εάν έχει δηλωθεί ως κλεμμένο. Παράλληλα, η Δημοτική Αστυνομία αναζητά, μέσω του Υπουργείου Μεταφορών, στοιχεία των ιδιοκτητών οχημάτων που φέρουν πινακίδες και προσπαθεί να τους ειδοποιήσει με κάθε πρόσφορο μέσο.

Όταν ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διασταυρώσεις και έλεγχοι, η Δημοτική Αστυνομία, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, προχωρά στην τελική απομάκρυνση και απόσυρση του οχήματος από τον δημόσιο χώρο. Τα οχήματα μεταφέρονται προσωρινά σε δημοτικό χώρο, όπου παραμένουν για ικανό χρονικό διάστημα, εντός του οποίου εάν αναζητηθούν από ιδιοκτήτες μπορούν να τους επιστραφούν, αφού εξοφληθούν στο ταμείο του Δήμου οι δαπάνες μεταφοράς και φύλαξης (προβλέπονται με την 355/2015 ΑΔΣ). Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος προχωρά στην οριστική τους απόσυρση ως απόβλητα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Να σημειωθεί ότι οι πολίτες προκειμένου να δώσουν πληροφορίες για τυχόν εγκαταλελειμμένα οχήματα στις περιοχές που διαμένουν μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτών, μέσω της εφαρμογής Novoville ή τηλεφωνικά καθημερινά 8πμ-2μμ στα τηλέφωνα: 2410-000849, 2410-000850, 2410-000851, 2410-000852.