Δ. Παπαποστόλου: «Να αναθεωρήσει η Διοίκηση της Πρωτοβάθμιας Λάρισας»

Σε δήλωση του Δημήτρη Παπαποστόλου, προέδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας «Κων/νος Κούμας», επισημαίνονται τα εξής:

«Στερείται λογικής η οδηγία μήνυμα -και όχι επίσημο έγγραφο- της Δ/νσης Π.Ε. Λάρισας να ολοκληρώσουν οι σχολικές μονάδες όλες τις ενέργειες στο MySchool για τη νέα σχολική χρονιά μέχρι αύριο Τετάρτη 17/6/26 και ώρα 11:00 π.μ.

Η προθεσμία κρίνεται εξαιρετικά περιορισμένη για την υλοποίηση ενεργειών που απαιτούν έλεγχο και προσεκτική καταχώριση στοιχείων. Αλήθεια, από που προκύπτει το περιορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης ενεργειών;

Παράλληλα μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών συμμετέχει αύριο σε προγραμματισμένα σεμινάρια από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης.