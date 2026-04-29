Εβδομάδα ενημέρωσης στα νηπιαγωγεία του Δήμου Τεμπών για τη Διεθνή Ημέρα της Γης

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα της Γης, ο Δήμος Τεμπών υλοποίησε μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων στα νηπιαγωγεία της περιοχής, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ανακύκλωσης.

Κατά το χρονικό διάστημα από 20 έως 24 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε νηπιαγωγεία του Δήμου από την ειδική συνεργάτη του Δήμου και εκπαιδευτικό κα Μαρία Χλωρού. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστική ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της ανακύκλωσης και της προστασίας του πλανήτη μας.

Στη δράση συμμετείχαν τα νηπιαγωγεία Αιγάνης, Συκουρίου, Καλοχωρίου, Αμπελακίων, Γόννων και Πυργετού, καθώς και τα Δημοτικά Σχολεία Καλοχωρίου και Αμπελακίων που συστεγάζονται με τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες. Μέσα από απλό και κατανοητό τρόπο, προσαρμοσμένο στην ηλικία τους, τα παιδιά γνώρισαν βασικές έννοιες περιβαλλοντικής συνείδησης και καθημερινές πρακτικές που μπορούν να εφαρμόζουν.

Στο τέλος της δράσης, μοιράστηκαν στα παιδιά συμβολικά δώρα που ενίσχυσαν το μήνυμα της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης, όπως επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες, μολύβια, έντυπο υλικό με οδηγίες ανακύκλωσης, καθώς και αναμνηστικά μαγνητάκια.

Η δράση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή των παιδιών σε διαγωνισμό ζωγραφικής της Ecoelastika, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκφραστούν δημιουργικά και να αποτυπώσουν μέσα από τη φαντασία τους τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Τεμπών εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τις διευθύντριες των νηπιαγωγίων κα Ελένη Ανδρέου, κα Βάια Βαγγελοπούλου, κα Δέσποινα Δελιχά, κα Λεμονιά Καρατζούλη, κα Λεμονιά Μήτρα, και κα Κωνσταντινιά Τσιρώνη, καθώς και τις νηπιαγωγούς και εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης κα Αικατερίνη Αρσενοπούλου, κα Φαίη Γκόγκουρα, κα Όλγα Δοξαρά, κα Μαρία Καραγκιουλμετζή, κα Ευριδίκη Μπασιακούλη, κα Ελένη Ντανίκα, κα Βασιλική Σφήκα, κα Βασιλική Τσαβδαρούδη, κα Ιωάννα Χελιδωνά και κα Φανή Χρόνη, για τη συνεργασία, την υποστήριξη και τη συμβολή τους στην επιτυχημένη υλοποίηση της δράσης.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος ανέφερε:

«Η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από την εκπαίδευση και τη διαμόρφωση συνείδησης από μικρή ηλικία. Η Διεθνής Ημέρα της Γης αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε όλοι απέναντι στον πλανήτη μας. Ως Δήμος Τεμπών, επενδύουμε σε δράσεις που καλλιεργούν την περιβαλλοντική παιδεία στα παιδιά, γιατί αυτά είναι οι αυριανοί ενεργοί πολίτες που θα διαμορφώσουν ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον».