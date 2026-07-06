Εγγραφές στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας

Μια νέα αρχή υπόσχεται το 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας για όσους δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αναζητούν μια 2η ευκαιρία.

Το Σχολείο απευθύνεται σε εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, σε κάθε ενήλικο πολίτη, αλλά και σε εργαζόμενους ανηλίκους, που επιθυμούν να συνδυάσουν το Απολυτήριο του Λυκείου (ισότιμο με του ΓΕΛ), με την απόκτηση ενός Πτυχίου Ειδικότητας.

Με απογευματινό ωράριο και ανθρώπινο περιβάλλον, το 3ο ΕΠΑΛ παρέχει σπουδές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ενηλίκων κυρίως μαθητών και προσφέρεται για εκείνους, που οι επαγγελματικές, προσωπικές ή οικογενειακές τους υποχρεώσεις, δεν τους επιτρέπουν να φοιτήσουν σε πρωινό σχολείο.

Αυτοί οι ανασταλτικοί παράγοντες, δεν θα πρέπει να εμποδίσουν την επιθυμία τους να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών και με την αποφοίτησή τους να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για αλλαγή της επαγγελματικής, κοινωνικής και οικονομικής τους θέσης.

Επιπλέον, το 3ο ΕΠΑΛ προσφέρει τη δυνατότητα για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα ERASMUS+, καθώς και σε εθελοντικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές δράσεις, όπως θέατρο, χορός, ραδιόφωνο κ.ά.

Παράλληλα, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ΑΕΙ, να παρακολουθήσουν το αμειβόμενο πρόγραμμα ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ ή να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα.

Οι ειδικότητες που λειτουργούν στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας είναι:

1) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,

2) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων,

3) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης,

4) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού,

5) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ,

6) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

7) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,

8) Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αποκατάστασης.

Στους σπουδαστές του 3ου ΕΠΑΛ παρέχεται επίδομα ενοικίου, επιδότηση μετακίνησης και αναβολή στράτευσης.

Η φοίτηση στο 3ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο είναι 3ετής.

Για όποιον/α έχει ήδη Απολυτήριο Λυκείου η φοίτηση είναι 2ετής.

Για την διευκόλυνση των εγγραφών, το 3ο ΕΠΑΛ θα παραμείνει ανοικτό μέχρι την Τετάρτη 8/7 κατά τις απογευματινές ώρες (από 18.00΄ έως 21.00΄). Πληροφορίες στο 2410-236182.