Εγκαίνια για το γραφείo «Όσσας» των Τριτέκνων νομού Λάρισας

Με επιτυχία έγιναν το πρωί της Κυριακής τα εγκαίνια γραφείου «Όσσας» των Tριτέκνων νομού Λάρισας. Το γραφείο είναι μια ευγενική παραχώρηση από τον Δήμο Τεμπών.

Παραβρέθηκαν κόσμος, επίσημοι (βουλευτής, αντιπεριφερειάρχες, πρόεδροι χωριών Όσσας και Συκουρίου, δημοτικοί σύμβουλοι) και μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Τρίτεκνων Νoμού Λάρισας.

Χαιρετισμό απηύθυνε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του συλλόγου Δημήτρης Μπουλούμπασης.

Η νέα αυτή δομή έρχεται να ενισχύσει την άμεση επαφή του Συλλόγου με τις τοπικές κοινότητες, προσφέροντας τη δυνατότητα εγγραφών νέων μελών και ανανεώσεων παλαιών καρτών που έγιναν επιτόπου, πριν τα επίσημα εγκαίνια της εκδήλωσης.

Η υπεύθυνη γραφείου θα είναι η κα Χρύσα Βλαχογιάννη-Μπέλτσιου.