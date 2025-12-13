Εγκαίνια του Αρχοντικού Γεωργίου Σβαρτς στα Αμπελάκια

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 στις 12.00 το μεσημέρι θα τελεσθούν τα επίσημα εγκαίνια του Αρχοντικού του Γεωργίου Σβαρτς στα Αμπελάκια, μετά την ολοκλήρωση των εκτεταμένων εργασιών συντήρησης και ανάδειξης του μνημείου, που πραγματοποιήθηκαν με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Οι εργασίες περιλάμβαναν τη συντήρηση και αποκατάσταση των τοιχογραφιών και του ξυλόγλυπτου διακόσμου, την ενίσχυση της στατικής επάρκειας του κτιρίου, τον σχεδιασμό νέου φωτισμού ανάδειξης και την εγκατάσταση ψηφιακών εφαρμογών για διαδραστική ξενάγηση.

Το μνημείο απέσπασε Χρυσό Βραβείο στα Tourism Awards 2025 στην ενότητα “Tourist Attractions and Events, Νέα Μουσεία & Επισκέψιμοι Χώροι Πολιτισμού”, καθώς και Βραβείο φωτισμού στα LIT Lighting Design Awards 2024 στην κατηγορία “Heritage Lighting Design”.

Το Αρχοντικό Γεωργίου Σβαρτς, μνημείο του τέλους του 18ου αιώνα, αποτελεί μοναδικό δείγμα υψηλής αισθητικής και συνδέεται με την ιστορία της οικογένειας Σβαρτς και του Συνεταιρισμού Αμπελακίων.

Η εκδήλωση οργανώνεται από κοινού από το Υπουργείο Πολιτισμού- Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Τεμπών. Θα παραστούν, η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού Ολυμπία Βικάτου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης.