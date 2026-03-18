Εγκαθίστανται ρυθμιστές πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης Φαρσάλων

Στην τελική ευθεία της ολοκλήρωσής του βρίσκεται ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για την ύδρευση της πόλης των Φαρσάλων, αλλά και για το δίκτυο στις κοινότητες Σκοτούσσας και Ναρθακίου.

Πρόκειται για την εγκατάσταση -για πρώτη φορά- ρυθμιστών πίεσης νερού νέας τεχνολογίας. Με την ολοκλήρωσή του, το συγκεκριμένο έργο της ΔΕΥΑΦ θα φέρει σταθερότερη πίεση σε όλο το δίκτυο, περιορίζοντας δραματικά τα όποια προβλήματα ανέκυπταν. Επιπρόσθετα να συνεισφέρει σημαντικά στην εξοικονόμηση νερού αλλά και στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους για την Δημοτική Επιχείρηση.

«Η τοποθέτηση – για πρώτη φορά – ρυθμιστών πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης μας οδηγεί σε μία νέα εποχή όπου οι πολίτες θα πάψουν να ταλαιπωρούνται από το παρωχημένο δίκτυο και θα απολαμβάνουν απρόσκοπτα το αγαθό του νερού. Από την άλλη, η ΔΕΥΑΦ θα μειώσει σημαντικά το λειτουργικό της κόστος, αφού θα περιοριστούν κατά πολύ τα όποια προβλήματα προκύπτουν. Ο προγραμματισμός μας συνεχίζεται με μοναδικό στόχο να βελτιώνουμε καθημερινά τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας προς τους πολίτες», δήλωσε ο Δήμαρχος Φαρσάλων και πρόεδρος της ΔΕΥΑΦ Μάκης Εσκίογλου.