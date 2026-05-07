Εγκαινιάζεται η έκθεση ζωγραφικής των ενηλίκων μαθητών των Λεσχών Πολιτισμού

Εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 20:30, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, αίθουσα Τάκης Τλούπας (2ος όροφος), η έκθεση ζωγραφικής των ενηλίκων μαθητών των Λεσχών Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.

Την εκδήλωση διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και οι δάσκαλοι των τμημάτων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών των λεσχών πολιτισμού. Μια ξεχωριστή έκθεση με έργα που δημιουργήθηκαν με έμπνευση, μεράκι και προσωπική έκφραση κατά τη διάρκεια της φετινής δημιουργικής χρονιάς.

Η έκθεση αποτελεί το αποτέλεσμα μιας όμορφης διαδρομής γνώσης, πειραματισμού και καλλιτεχνικής αναζήτησης, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τεχνικές, χρώματα και μορφές, αποτυπώνοντας στον καμβά τις δικές τους ιδέες και συναισθήματα.

Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 23 Μαΐου, 10:00 – 14:00 και 18:00 – 21:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.