Εγκαινιάζεται η έκθεση “Πηνειός – Ο ποταμός μέσα μας” στον Μύλο του Παππά

Τα εγκαίνια της έκθεσης των μαθητών του τομέα εφαρμοσμένων τεχνών του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Λάρισας με τίτλο «Πηνειός – Ο ποταμός μέσα μας» θα πραγματοποιηθούν αύριο Τρίτη 5 Μαΐου 2026, στις 20:00, στον Μύλο του Παππά.

Η έκθεση αποτελεί μέρος του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού προγράμματος του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Λάρισας, με τη συμμετοχή μαθητών του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ και του 4ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Τ. & Φ. Τλούπας και την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων.

Οι μαθητές προσέγγισαν τον Πηνειό όχι απλώς ως φυσικό τοπίο, αλλά ως βιωματική εμπειρία και ως ένα ισχυρό πολιτισμικό σύμβολο. Μέσα από έρευνα, παρατήρηση και μελέτη μύθων και συμβολισμών, διερεύνησαν τη σχέση τους με τον τόπο και μετέφρασαν αυτή τη σύνδεση σε εικαστική δημιουργία.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τους/τις εκπαιδευτικούς: Αργυροπούλου Βασιλική, Παπαδημητρίου Γεώργιο, Πιτυρίγκα Αλεξάνδρα, με τη συμμετοχή των Θάνου Ευτυχίας, Κοτσάμπαση Αναστασίας, Στεφανή Ιωάννη και Ταζέ Βασιλικής.

Επιμέλεια: Λαγού Μαρία

Απόσπασμα από το κείμενο της Βασιλικής Αργυροπούλου:

«Εσύ, διαβάτη της όχθης μου, στάσου για λίγο και άκου τον ψίθυρο του νερού.

Είμαι ο Πηνειός — φορέας μύθων, μνήμης και ζωής. Κυλώ μέσα στον χρόνο, κουβαλώντας ιστορίες ανθρώπων, τόπων και στιγμών.

Είμαι ο αιώνιος αφηγητής της Θεσσαλίας· καθρέφτης της πόλης που ανασαίνει πλάι μου. Δημιουργοί με μετατρέπουν από τοπίο σε σύμβολο, από ροή σε έμπνευση.

Δεν είμαι απλώς ένα ποτάμι· είμαι η ψυχή του τόπου.

Καλώς ορίσατε.»

Διάρκεια έκθεσης: 5 Μαΐου – 14 Μαΐου 2026

Ώρες λειτουργίας: 18:00-21:00