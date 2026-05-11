Εγκαινιάζεται η Γωνιά Ανακύκλωσης στη Νέα Πολιτεία

Ενημερωτική εκδήλωση, με τη συμμετοχή μαθητριών και μαθητών σχολείων της Λάρισας, διοργανώνουν αύριο, Τρίτη, 12 Μαΐου, στις 10 πμ, οι Αντιδημαρχίες Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Παιδείας, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της Γωνιάς Ανακύκλωσης στη Νέα Πολιτεία, έξω ακριβώς από το Μουσικό Σχολείο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, στελέχη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λαρισαίων θα ενημερώνουν για τη λειτουργία και χρήση του συστήματος της Γωνιάς Ανακύκλωσης, καθώς και για τους τρόπους εγγραφής στο σύστημα και την παραλαβή της Κάρτας Ανακύκλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη δικτυακή πύλη του Δήμου Λαρισαίων:

https://www.larissa.gov.gr/dimotis/kathariotita-anakyklosi/gonies-anakyklosis/