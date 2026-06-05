Εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η περιοδική έκθεση  «Αποτυπώματα μνήμης» στο Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων

Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση «Αποτυπώματα μνήμης», την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, στις 20:00. Η πρωτότυπη αυτή έκθεση είναι μια ζωντανή χαρτογράφηση της ανθρώπινης εμπειρίας, φέρνοντας στο προσκήνιο βιωμένες αφηγήσεις ζωής ηλικιωμένων, όπως αναδύθηκαν μέσα από μια σειρά πολύμηνων εργαστηρίων (2025-2026) που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας «Νόημα» ΕΠΑΨΥ. Προσωπικά αντικείμενα και γεγονότα-σταθμοί φωτίζονται από τις προφορικές ιστορίες αλλά και το βλέμμα της διαγενεακότητας, όπως προέκυψε μέσα από τα διαγενεακά εργαστήρια με μαθητές της Γ’ τάξης του 14ου Γυμνασίου Λάρισας.

Η περιοδική έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο που πραγματοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις και τα εργαστήρια του Μουσείου Σιτηρών και Αλεύρων, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα κι έναν νέο χώρο έκθεσης στο πλαίσιο του νέου κύκλου δράσεων «ΓΕΦΥΡΕΣ» με ευπαθή ακροατήρια και ομάδες κοινού. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Μουσείου και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων και θέμα του φετινού εορτασμού «Τα Μουσεία ενώνουν τον κόσμο».

Αναλυτικό Πρόγραμμα

8 Ιουνίου 2026

20:00, Αμφιθέατρο Μύλου Παππά

Ανοιχτή συζήτηση “Χτίζοντας ΓΕΦΥΡΕΣ -Δουλεύοντας μαζί 8 μήνες”

-Κωνσταντίνα Κόντσα, Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων

-Μαρία Τζιάρτα, Κοινωνική Λειτουργός,Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας «ΝΟΗΜΑ» ΕΠΑΨΥ

-Σταυρούλα Ραχούτη, Καθηγήτρια 14ου Γυμνασίου Λάρισας

-Ηλικιωμένοι & έφηβοι – Μέλη της ομάδας έργου.

20:40, Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων

Εγκαίνια Περιοδικής Έκθεσης «Αποτυπώματα μνήμης»

Σχεδιασμός -Επιμέλεια Έκθεσης & κύκλου δράσεων «Γέφυρες»:

Κωνσταντίνα Κόντσα, Επιστημονική Υπεύθυνη Μουσείου Σιτηρών και Αλεύρων

Εικαστική επιμέλεια: Σταυρούλα Ραχούτη, Εικαστικός