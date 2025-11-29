Εγκαινιάστηκε έκθεση φωτογραφίας στο Συκούριο

Με τη συμμετοχή κατοίκων του Συκουρίου αλλά και επισκεπτών έγιναν χτες 28 Νοέμβρη 2025 στο «The OLD STONE HOUSE» του Συκουρίου, τα εγκαίνια της έκθεσης «Το Συκούριο μέσα στα χρόνια : Άνθρωποι και τοπία», με οικοδεσπότη τον Άγγελο Γκουντέλα και εκθέτες τους φωτογράφους του Φωτο-REX, Τηλέμαχο Γκάνιαρη, Μένια Γκάνιαρη και Μαρίτσα Τσούμαρη-Γκάνιαρη.

Την έκθεση άνοιξε καλωσορίζοντας το κοινό ο οικοδεσπότης Άγγελος Γκουντέλας, λέγοντας : «Σας καλωσορίζουμε στο σπίτι μας και χαιρόμαστε που για άλλη μία φορά φιλοξενούμε ένα καλλιτεχνικό γεγονός. Σήμερα εγκαινιάζουμε μια έκθεση φωτογραφίας της οικογένειας Τσούμαρη-Γκάνιαρη που αφορά τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Ένα δώρο για τους Συκουριώτες που θα ανακαλέσει μνήμες και θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Ευχόμαστε να τη χαρούν τόσο οι κάτοικοι του χωριού μας όσο και οι επισκέπτες».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους : ο δήμαρχος Τεμπών, Γιώργος Μανώλης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παναγιώτης Γκατζόγιας, ο πρόεδρος των κοινωνιολόγων νομού Λάρισας, Νίκος Πουτσιάκας και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας, Αργύρης Γιουρούκης.

Ώρες λειτουργίας Σάββατο και Κυριακή από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 22:00 μ.μ., ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη, την έκθεση θα επισκεφτούν σχολεία της περιοχής.

Φωτο-REX : Τρεις γενιές φωτογραφία.

Το πρώτο ” κλίκ” ακούγεται το 1950 από μια φωτογραφική μηχανή Zorki 2-C . Πίσω από το φακό βρίσκεται ο Τηλέμαχος Τσούμαρης, πολιτικός πρόσφυγας στην Τασκένδη.

Τα χρόνια περνούν, ο Τηλέμαχος επαναπατρίζεται το 1965 και αρχίζει να δραστηριοποιείται στο Συκούριο ως πλανόδιος φωτογράφος ενώ παράλληλα ανοίγει ποδηλατάδικο και συνεργείο μοτοποδηλάτων. Το 1977 πραγματοποιεί το μεγάλο του όνειρο : Ανοίγει το φωτογραφείο του και με βοηθό για δυο χρόνια την μεγάλη του κόρη Παναγιώτα απαθανατίζει κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής του Συκουρίου και της ευρύτερης περιοχής. Μετά τον γάμο της η Παναγιώτα αποχωρεί και την θέση της παίρνει η μικρότερη κόρη του Τηλέμαχου , η Μαρίτσα που εν τω μεταξύ έχει αγαπήσει την τέχνη της φωτογραφίας και αποφασίζει να ασχοληθεί επαγγελματικά μαθαίνοντας τα μυστικά της από τον πατέρα της και αναλαμβάνοντας το φωτογραφείο. Το 1982 η Μαρίτσα παντρεύεται τον Ζαχαρία Γκάνιαρη ο οποίος επίσης εμπλέκεται στην οικογενειακή επιχείρηση επεκτείνοντας την δραστηριότητα στις βιντεοσκοπήσεις.

Το 1994 το φωτογραφείο και το ποδηλατάδικο συστεγάζονται στο νεόδμητο κλασικό κτήριο επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, στο κέντρο του Συκουρίου με την ονομασία Φωτο- REX.

Συνεχιστές της οικογενειακής ιστορίας τα παιδιά της Μαρίτσας και του Ζάχου.

Ο Τηλέμαχος ο νεότερος κληρονόμησε το μεράκι του παππού του για την τέχνη της φωτογραφίας την οποία τελειοποίησε σπουδάζοντας στη σχολή φωτογραφίας ΕSP της Θεσσαλονίκης, μαθαίνοντας τα μυστικά και της δυνατότητες του σκοτεινού θαλάμου και των φωτισμών. Αποφοίτησε ως τεχνικός λήψης φωτογραφίας -εικονολήπτης VIDEO. Πήρε μέρος με τις φωτογραφίες του σε εκθέσεις όπου διακρίθηκε και βραβεύτηκε.

Η αδελφή του Μένια Γκάνιαρη άρχισε να συνεργάζεται με τον Τηλέμαχο μετά τον γάμο και την απόκτηση των τριών παιδιών της και αφού εγκατέλειψε την επαγγελματική της δραστηριότητα ως λογίστρια. Τα δυο αδέλφια πήραν μέρος σε πανελλήνιους διαγωνισμούς και εκθέσεις και διακρίθηκαν για την αρτιότητα των φωτογραφιών τους και για την καλλιτεχνική τους ματιά. Η οικογένεια Γκάνιαρη με επαγγελματισμό και φιλική διάθεση εξυπηρετεί και καλύπτει κάθε φωτογραφική ανάγκη του Συκουρίου και της ευρύτερης περιοχής αλλά και δημιουργεί σήμερα της αναμνήσεις του αύριο.

Μέσα από το πλούσιο αρχείο των τριών γενιών φωτογράφων αντλήθηκε το υλικό που αποτελεί την ενδιαφέρουσα έκθεση με τίτλο : «Το Συκούριο μέσα στα χρόνια : Άνθρωποι και τοπία».

Φωτο-Ρεπορτάζ: Δημήτρης Ζ. Γουγουλιάς