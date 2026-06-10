Εγκαινιάστηκε η περιοδική έκθεση «Αποτυπώματα μνήμης» στο Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Δευτέρα, τα εγκαίνια της νέας περιοδικής έκθεσης του Μουσείου Σιτηρών και Αλεύρων με τίτλο «Αποτυπώματα μνήμης», ολοκληρώνοντας τον κύκλο εκδηλώσεων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και του Μουσείου για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026.

Η πρωτότυπη αυτή έκθεση παρουσιάζει το εκθέσιμο μέρος ενός πολύμηνου έργου καταγραφής και ζωντανής χαρτογράφησης της ανθρώπινης εμπειρίας, φέρνοντας στο προσκήνιο βιωμένες αφηγήσεις ζωής ηλικιωμένων, όπως αναδύθηκαν μέσα από μια σειρά βιωματικών εργαστηρίων (2025-2026) που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας «Νόημα» ΕΠΑΨΥ. Προσωπικά αντικείμενα και γεγονότα-σταθμοί φωτίζονται από τις προφορικές ιστορίες, αλλά και το βλέμμα της διαγενεακότητας, όπως προέκυψε μέσα από τα διαγενεακά εργαστήρια με μαθητές της Γ’ τάξης του 14ου Γυμνασίου Λάρισας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την Ανοιχτή Συζήτηση με τους συντελεστές της έκθεσης: Κωνσταντίνα Κόντσα, Επιμελήτρια της έκθεσης- Επιστημονική Υπεύθυνη του Μουσείου, Μαρία Τζιάρτα, Κοινωνική Λειτουργό -Κέντρο Ημέρας Άνοιας «Νόημα» ΕΠΑΨΥ και την Σταυρούλα Ραχούτη, Εικαστική Επιμελήτρια- Καθηγήτρια 14ου Γυμνασίου. Παράλληλα το κοινό είχε την ευκαιρία ν’ ακούσει την βιωματική κατάθεση των πρωταγωνιστών της έκθεσης, της ομάδας των ηλικιωμένων και των εφήβων μαθητών που συμμετείχαν στα εργαστήρια. Ακολούθησε ξενάγηση στην έκθεση από τις επιμελήτριες της έκθεσης, Κωνσταντίνα Κόντσα και Σταυρούλα Ραχούτη.

Η περιοδική έκθεση εγκαινιάζει όχι μόνο έναν νέο χώρο εκθέσεων του Μουσείου – τον χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων αλλά κυρίως τον νέο κύκλο δράσεων «ΓΕΦΥΡΕΣ» για ευπαθή ακροατήρια και ομάδες κοινού.

Σχεδιασμός -Επιμέλεια Έκθεσης & κύκλου δράσεων «Γέφυρες»: Κωνσταντίνα Κόντσα, Επιστημονική Υπεύθυνη Μουσείου Σιτηρών και Αλεύρων

Εικαστική επιμέλεια: Σταυρούλα Ραχούτη, Εικαστικός

Διάρκεια Έκθεσης: 8 Ιουνίου-8 Οκτωβρίου 2026

Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη-Σάββατο 10:00-14:00, Τετάρτη-Παρασκευή: 18:00-21:00.