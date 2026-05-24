Εγκαινιάστηκε στο Συκούριο η έκθεση εικαστικών δημιουργημάτων και φωτογραφίας

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Κωνσταντίνεια 2026», πραγματοποιήθηκαν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Συκουρίου τα εγκαίνια της έκθεσης εικαστικών δημιουργημάτων και φωτογραφίας με τίτλο «Πηνειός – Νερό Πηγή Ζωής».

Η έκθεση, που φιλοξενείται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Συκουρίου, αποτελεί μια σημαντική συνεργασία του Συλλόγου Εικαστικών Ν. Λάρισας με τoν Δήμο Τεμπών – Αντιδημαρχία Πολιτισμού, τη Δημοτική Κοινότητα Συκουρίου και το Δίκτυο Δέλτα Πηνειού & Τεμπών.

Τριάντα καλλιτέχνες – δημιουργοί και φωτογράφοι από τη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή κατέθεσαν τις δικές τους ξεχωριστές δημιουργικές προσεγγίσεις, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά του Πηνειού ποταμού αλλά και τον διαχρονικό του ρόλο στην ιστορία, τη μυθολογία και την καθημερινή ζωή της περιοχής. Μέσα από τα έργα τους παρουσιάζονται προσωπικές αφηγήσεις και εικόνες που αποτυπώνουν τον Πηνειό άλλοτε ως ποτάμι ζωής, γονιμότητας και έμπνευσης και άλλοτε ως δύναμη που συνδέεται με τις πλημμύρες και τις δοκιμασίες του τόπου.

Την παρουσίαση της έκθεσης πραγματοποίησε η ειδική συνεργάτης του Δήμου κα Άννα Γεροκώστα, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της τέχνης ως μέσο έκφρασης, μνήμης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η δωρεά ενός πίνακα ζωγραφικής στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Συκουρίου από τη Συκουριώτισσα καλλιτέχνιδα κα Έλενα Τσόγκα, μια συμβολική προσφορά με ιδιαίτερη συναισθηματική και πολιτιστική αξία για τον τόπο.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Γιώργος Μανώλης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εικαστικών Ν. Λάρισας κ. Γιάννης Γεωργιάδης και ο καλλιτέχνης – δημιουργός, με καταγωγή από το Συκούριο κ. Ευθύμιος Γκουντής.

Επίσης, παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Γκατζόγιας, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Κρικώνης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Συκουρίου κ. Μιχάλης Γκουντής.

Στο χαιρετισμός Δημάρχου Τεμπών Γιώργου Μανώλη ανέφερε:

«Ο Πηνειός δεν είναι απλώς ένα ποτάμι. Είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας, της ταυτότητας και της καθημερινότητας των ανθρώπων της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα του τόπου μας.

Μέσα από την έκθεση “ Πηνειός – Νερό Πηγή Ζωής ”, καλλιτέχνες – δημιουργοί και φωτογράφοι αποτυπώνουν με ευαισθησία και δημιουργικότητα τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με το ποτάμι που διαμορφώνει το τοπίο και τη ζωή της περιοχής μας.

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους διοργανωτές και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλους τους καλλιτέχνες – δημιουργούς και φωτογράφους που συμμετέχουν στην έκθεση, οι οποίοι με το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους μάς δίνουν την ευκαιρία να δούμε τον Πηνειό μέσα από τη δική τους ματιά.

Ως Δήμος Τεμπών στηρίζουμε κάθε δράση που προβάλλει τον τόπο μας, τον πολιτισμό και το φυσικό του περιβάλλον. Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Γεωργιάδη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας, ώστε αυτή η σημαντική έκθεση να φιλοξενηθεί στον Δήμο Τεμπών, δίνοντας τη δυνατότητα και στους συμπολίτες μας να γνωρίσουν από κοντά αυτή τη σπουδαία καλλιτεχνική προσπάθεια.

Ο πολιτισμός και το φυσικό περιβάλλον αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και είναι ευθύνη όλων μας να τα αναδεικνύουμε και να τα προστατεύουμε».