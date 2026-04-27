Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο ΚΑΠΗ Τυρνάβου

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για την τοπική κοινωνία, πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σήμερα τα εγκαίνια του ΚΑΠΗ Τυρνάβου, το οποίο επαναλειτουργεί μετά από πέντε χρόνια, πλήρως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο.

Ο χώρος του ΚΑΠΗ κατακλύστηκε από ανθρώπους της τρίτης ηλικίας της πόλης, αλλά και πλήθος δημοτών που έσπευσαν να δουν από κοντά τον νέο λειτουργικό χώρο, ενώ η συμμετοχή του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με την πλατεία Αγοράς να γεμίζει ασφυκτικά.

Την εκδήλωση άνοιξε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας, Ευγενία Μαμανού, ενώ ακολούθησε ο χαιρετισμός του Δημάρχου Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι η επαναλειτουργία του ΚΑΠΗ αποτέλεσε βασική δέσμευση της δημοτικής αρχής από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της, σημειώνοντας πως πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας επίμονης και συλλογικής προσπάθειας, ώστε να αποδοθεί ξανά στους ηλικιωμένους ένας σύγχρονος, ασφαλής και λειτουργικός χώρος.

Για την επαναλειτουργία της δομής υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων, που περιλάμβανε τη συντήρηση και αναβάθμιση του κτιρίου, την ανακατασκευή και στεγάνωση της στέγης, την ανανέωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, την τοποθέτηση νέων τεντών, καθώς και την προμήθεια νέου εξοπλισμού και την ενίσχυση της βιβλιοθήκης.

Όπως αναφέρθηκε, περισσότεροι από 800 συμπολίτες είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο ΚΑΠΗ, γεγονός που αποτυπώνει τη σημασία και τη δυναμική της δομής για την τοπική κοινωνία, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις δράσεις που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, με κοινωνικό, ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Ο Δήμαρχος επισήμανε επίσης τις διαχρονικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τέτοιες δομές, όπως η υποστελέχωση και η περιορισμένη χρηματοδότηση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των κοινωνικών υπηρεσιών και τη διεκδίκηση σύγχρονων και πλήρως στελεχωμένων δομών για την τρίτη ηλικία.

Κλείνοντας, κάλεσε τους δημότες να αγκαλιάσουν το ΚΑΠΗ, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για έναν χώρο που ανήκει στους ίδιους τους ανθρώπους του, έναν χώρο συνάντησης, δημιουργίας και ζωής, που μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας».

Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με τους Φίλιππας Λιάνος, Γιάννης Ταουσάνης και Γιώργος Γράββαλος, συμβάλλοντας στο ιδιαίτερα ζεστό και γιορτινό κλίμα της εκδήλωσης.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, ο Δήμαρχος, πλαισιωμένος από στελέχη της δημοτικής αρχής και της αρμόδιας υπηρεσίας, προχώρησε στην κοπή της κορδέλας, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη λειτουργίας του χώρου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, καθώς και πλήθος κόσμου.