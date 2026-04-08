Εγκατάσταση Λογισμικού Τεχνητής Νοημοσύνης στον Μαγνητικό Τομογράφο 3Tesla του ΠΓΝΛ

Το Εργαστήριο Ακτινολογίας του Π.Γ.Ν.Λ. εγκατέστησε σήμερα τελευταίας γενεάς λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης στο Μαγνητικό Τομογράφο Siemens Vida 3Τesla. Το λογισμικό βελτιστοποιεί την ποιότητα εικόνας και ταυτόχρονα μειώνει σημαντικά το χρόνο σάρωσης σε όλες τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε αυτόν, καθιστώντας πιο λειτουργική και αποτελεσματική τη διαδικασία.

Η προμήθεια έγινε με χρηματοδότηση από το Διοικητή της 5η Υ.ΠΕ. κο Σερέτη, που είχε την πρωτοβουλία να εξοπλίσει το Εργαστήριο Ακτινολογίας του Π.Γ.Ν.Λ. με ό,τι πιο σύγχρονο σε τεχνολογία για την απεικόνιση των ασθενών που υποβάλλονται σε εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας.

Επιπρόσθετα, έγινε προμήθεια και ειδικού πηνίου για την απεικόνιση των περιφερικών αρθρώσεων, συμβατού με το νέο λογισμικό, προκειμένου να εκτελούνται ειδικές εξετάσεις με διαγνωστική ακρίβεια αιχμής για το μυοσκελετικό σύστημα.

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διοικήτρια του Π.Γ.Ν. Λάρισας κα Μαίρη Κουτσιούμπα και την κα Μαριάννα Βλυχού Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής Π.Θ. – Διευθύντρια Εργαστηρίου Ακτινολογίας Π.Γ.Ν. Λάρισας για την άριστη συνεργασία την οποία έχουμε, όσον αφορά στην αναβάθμιση των απεικονιστικών εξετάσεων του Π.Γ.Ν. Λάρισας.

Το ΕΣΥ γίνεται ανταγωνιστικό προς όφελος πάντα των πολιτών”, τονίζει ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Φώτης Σερέτης.