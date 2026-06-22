Εγκρίθηκαν 32 θέσεις εργασίας στους Δήμους Λαρισαίων και Φαρσάλων – “Πράσινο φως” από το ΥΠΕΣ

Το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την πρόσληψη 289 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψης 54 συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, εγκρίνονται 289 θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 8, 9 ή 11 μηνών κατά περίπτωση, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

Σύμφωνα με την κατανομή στον Δήμο Λαρισαίων εγκρίθηκαν 18 θέσεις για τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα (φωτο) και στον Δήμο Φαρσάλων 14 θέσεις.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’) ή με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980 κατά περίπτωση.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από proson.gr)