Εθελοντική αιμοδοσία από το 2ο ΓΕΛ, Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο Λάρισας

Με κεντρικό σύνθημα την προσφορά και την αλληλεγγύη, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών του 2ου Γυμνασίου Λάρισας, σε μια ξεχωριστή συνεργασία με το 2ο Γενικό Λύκειο Λάρισας, το Πρότυπο Γυμνάσιο Λάρισας και το Πρότυπο Λύκειο Λάρισας, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχή στην κοινή τους εθελοντική δράση.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026, από τις 09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ., στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ισογείου του 2ου Γυμνασίου Λάρισας (Ηρώων Πολυτεχνείου 189).

Η συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια υπερβαίνει την απλή πράξη προσφοράς, καθώς μια φιάλη αίμα αποτελεί το πολυτιμότερο δώρο προς τον συνάνθρωπο και ενισχύει την αυτόνομη Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου, η οποία στέκεται δίπλα στα μέλη της σε κάθε στιγμή ανάγκης.

Παράλληλα, η ενεργός παρουσία εκπαιδευτικών και γονέων λειτουργεί ως ένα έμπρακτο μάθημα ζωής, μεταλαμπαδεύοντας στους μαθητές τις αξίες της κοινωνικής ευθύνης και της ευαισθητοποίησης που χαρακτηρίζουν τους συνειδητοποιημένους πολίτες του αύριο.

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, γονείς μαθητών και τους εθελοντές αιμοδότες της πόλης μας να γίνουν κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα ζωής. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Για οποιοδήποτε αίτημα αίματος, η Υπεύθυνη Διαχείρισης της Τράπεζας Αίματος, κ. Μιχάλη Χρυσούλα, είναι στη διάθεσή σας για άμεση επικοινωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410236582.