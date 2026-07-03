Εθελοντική αιμοδοσία στο Ιασώ Θεσσαλίας

Το καλοκαίρι οι ανάγκες για αίμα δεν κάνουν διακοπές.

Γι’ αυτό, στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, εργαζόμενοι, ιατροί, συνεργάτες και επισκέπτες ενώνουμε κάθε καλοκαίρι τις δυνάμεις μας, προσφέροντας αίμα για τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

📅Την Τρίτη 7 Ιουλίου | 09:30 – 13:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Η δράση πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

🩸 Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας η προσφορά είναι στο αίμα μας.

Αν είσαι ήδη αιμοδότης, σε περιμένουμε ξανά. Αν σκέφτεσαι να δώσεις αίμα για πρώτη φορά, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή.

Γίνε κι εσύ μέρος μιας αλυσίδας ζωής που ενώνει όλους μας. Σε περιμένουμε!